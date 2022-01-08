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Covid-вакцинація освітян: Львівщина – лідер за кількістю вчителів із протипоказаннями

Наталя Дуляба

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В Україні дві дози вакцини від коронавірусу отримали вже майже 91% працівників сфери освіти. Львівщина не входить до лідерів імунізації, проте область здобула першість за кількістю працівників шкіл, що мають підтверджені медичні протипоказання до щеплення. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Так, станом на 6 січня два необхідні covid-щеплення мають майже 91% освітян, ще 5,3% працівників очікують на другу дозу.

Лідерами за рівнем вакцинації освітян, які продемонстрували охоплення щепленнями на рівні 95-96%, стали п’ять областей: Дніпропетровська – 96%; Полтавська – 95,6%; Луганська – 95,6%; Черкаська – 95,4%; Сумська – 95,4%.

Охоплення вакцинацією (двома щепленнями) за освітніми закладами виглядає так:

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  • спеціалізована освіта – 96,7%;
  • професійна – 93,7%;
  • загальна середня – 92,8%;
  • дошкільна – 90,3%;
  • фахова передвища – 87,4%;
  • вища – 82,9%.

Водночас до вакцинальної кампанії в Україні не долучилися 2,7% працівників шкіл, майже половина з них (1,4%) має підтверджені медичні протипоказання до щеплення. Йдеться понад 9300 освітян. Найбільше таких є на Львівщині (1095 осіб), в Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Відстороненими через небажання вакцинуватись станом на початок 2022 року є 0,6% від загальної кількості працівників шкіл в Україні.

Нагадаємо, через небажання вакцинуватись від коронавірусу освітян та працівників низки інших сфер відсторонювати від робот (без збереження зарплати) почали з листопада 2021 року.

Станом на грудень на Львівщині відсторонили від роботи понад 400 освітян. Два необхідні щеплення отримали 65% працівників цієї сфери.

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