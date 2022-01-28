МОЗ сподівається, що 2022 стане останнім роком пандемії

У Міністерстві охорони здоров’я України прогнозують, що 2022 рік буде останнім роком пандемії коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я впевнений, що пандемію вдасться перемогти завдяки вакцинації.

«Вакцина, противірусні препарати, менш агресивні штами – це сигнали, що людство зможе подолати коронавірус. Прагнення світу досягнути високого рівня охоплення щепленнями дозволяє сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії», – сказав Ляшко.

Зазначимо, що наразі в Україні триває новий спалах коронавірусу. Фактично з початку січня перші області стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 15 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська та Рівненська, найближчими днями до неї додасться і Львівщина, яка вже відповідає показникам цієї зони.

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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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