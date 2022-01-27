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Зі шкіл Львова евакуйовують учнів: шукають вибухівку

Ольга Денисяка

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У четвер, 27 січня, невідомий заявив в СБУ про замінування шкіл у Львові. Наразі всіх учнів евакуйовують та шукають вибухівку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта, у Службу безпеки України надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова.

Управління повідомило всі школи, відтак зараз евакуйовують дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому. Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обшукають.

Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери, які щодня «заміновують» різні установи.

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Зокрема, всі школи Львова вже «мінували» двічі 12 та 21 січня. Жодного разу вибухівки не знайшли.

В СБУ фіксують, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та сусідніх пострадянських країн.

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