У Львові знову «замінували» школи

У п’ятницю, 21 січня, у Львові невідомий заявив про замінування шкіл у Львові. Наразі поліція перевіряє цю інформацію. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Так, зранку 21 січня в поліцію надійшло повідомленні про замінування всіх шкіл у Львові.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів. Фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

Нагадаємо, останніми тижнями на Львівщині активізувались псевдомінери, які щодня «заміновують» різні установи.

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12 січня у Львові вже «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

В СБУ фіксують, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та сусідніх пострадянських країн.

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