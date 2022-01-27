НАТО офіційно відмовив Росії у виконанні вимоги не приймати Україну

НАТО у своїй письмовій відповіді Росії на її безпекові ультиматуми відмовився зобов’язатися не приймати Україну в альянс, як цього хотів Кремль. Про це заявив генсек організації у Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.

«Ми дали чітко зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо деяких ключових принципів. І один з них – це, звичайно, те, що кожна країна має право обирати свій власний шлях», – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що це стосується як країн, які вирішують подати заяву на членство, як, наприклад, Україна, але також і держав, які вирішують не подавати заявку на членство, як, наприклад, Фінляндія і Швеція.

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«Це про повагу права на самовизначення і, врешті-решт, рішення щодо членства мають бути ухвалені консенсусом 30 союзників. Це фундаментальні принципи і це, звичайно, відображено у позиціях НАТО», – додав Єнс Столтенберг.

26 січня НАТО паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ: відносини НАТО-Росія, європейська безпека (в тому числі й ситуація довкола України) та контролю за озброєнням.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 26 січня також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви. Документ включає занепокоєння США та союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, а також оцінку занепокоєнь, які підняла Росія.

Ввечері 26 січня Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Як писав Львівський портал, у Кремлі вимагають гарантій щодо невступу України до НАТО та зупинити розширення організації на Схід. Паралельно з цим Росія розміщує свої війська на кордоні з Україною та в Білорусі. На вимогу Москви в Північноатлантичному альянсі вже раніше заявили, що не підуть на жодні компроміси.

Згодом на засіданні Ради Росія – НАТО країни-члени альянсу відхилили вимоги Росії щодо не розширення.

Ще влітку 2021-го генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України.

Тим часом Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чітку часову перспективу щодо членства від НАТО вже у 2022 році.

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