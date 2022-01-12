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НАТО відхилив вимоги Росії щодо нерозширення

Андрій Котенський

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі. Про це Столтенберг заявив після засідання Ради Росія – НАТО в Брюсселі у середу, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Росія на зустріч підняла пропозиції, які вона опублікувала в грудні, стосовно її безпекових ультиматумів.

«Вони включають вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості», – заявив Єнс Столтенберг.

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За його словами, союзники підтвердили, що вони не дозволять позбавити їх можливості захищати та обороняти один одного, зокрема це стосуються присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

Водночас Росія і НАТО виразили готовність до діалогу та вивчення можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що союзники готові розглянути конкретні пропозиції для пошуку конструктивних рішень.

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