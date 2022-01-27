На Львівщині прогнозують снігопад та сильний вітер

У п’ятницю, 28 січня, у Львові та області прогнозують сніжну та вітряну погоду – пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер західний, 9-14 м/с, втім пориви сягатимуть до 15-20 м/с, подекуди хуртовини.
Хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Значний сніг падатиме на території області. На дорогах ожеледиця.
Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, бути обережними на дорозі і не ходити попід розлогими деревами, великими рекламними щитами. Водіїв закликають дотримуватись безпечної швидкості.
Нагадаємо, на Україну насувається атмосферний фронт, який принесе опади та відлигу на більшості території.
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Наталя Дуляба