На Львівщині прогнозують снігопад та сильний вітер

У п’ятницю, 28 січня, у Львові та області прогнозують сніжну та вітряну погоду – пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер західний, 9-14 м/с, втім пориви сягатимуть до 15-20 м/с, подекуди хуртовини.

Хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Значний сніг падатиме на території області. На дорогах ожеледиця.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, бути обережними на дорозі і не ходити попід розлогими деревами, великими рекламними щитами. Водіїв закликають дотримуватись безпечної швидкості.

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Нагадаємо, на Україну насувається атмосферний фронт, який принесе опади та відлигу на більшості території.

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