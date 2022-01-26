Україну накриє атмосферний фронт. Якої погоди чекати у найближчі дні

Атмосферні фронти із Скандинавії несуть в Україну вологу з опадами, окрім східних областей де наразі зберігається морозна погода. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У четвер, 27 січня, вітер посилиться до штормових значень, спочатку задуватиме на Заході та Півночі, а післязавтра, у п’ятницю, практично скрізь в Україні буде сильний вітер.

Температура повітря найнижчою очікується у східній частині та на північному сході, вночі до -9-13, вдень -3-8 градусів. На Півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0,-2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині ще морозно, -4-7 градусів.

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На Заході від 2 морозу до 2 тепла. У Центрі близько нуля, проте на Черкащині, Полтавщині та Дніпровщині очікується до 5-7 градусів морозу. На Півдні в Одеській області 0+1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 0-3 градуси морозу, на Запоріжжі -2-5 градусів», – повідомила Наталя Діденко.

У Києві 27-го січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця. Вітер із заходу завтра посилиться в другій половині дня. Протягом дня четверга температура повітря у столиці коливатиметься в межах від 2 морозу до 1 тепла.

За даними Sinoptik у Львові завтра весь день сніжитиме, а температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. До кінця тижня на Львівщині значних опадів чи похолодань не передбачається.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою, вітряним, з періодичними опадами, а на Сході потепліє.

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