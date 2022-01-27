Moderna почала клінічні випробування вакцини проти штаму «Омікрон»

Слідом за Pfizer і BioNTech компанія Moderna Inc заявила, що теж розпочала клінічні випробування бустерної дози вакцини, розробленої спеціально для боротьби зі штамом коронавірусу «Омікрон». Про це пише Українська правда.

Загалом у випробуваннях візьмуть участь 600 людей віком від 18 років, половина з яких вже отримала дві дози covid-вакцини Moderna щонайменше шість місяців тому. Інша половина має дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.

Тому бустер, спеціально спрямований на штам «Омікрон», будуть оцінювати як третю і четверту дози.

Компанія також розповіла про результати щодо ефективності проти «Омікрону» підсилювача, про який було заявлено раніше.

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У повідомленні йдеться, що через шість місяців після бустерної ін’єкції рівень антитіл проти «Омікрону» знизився в шість разів, але все одно вони були присутні в усіх учасників.

Ці дані отримали при дослідженні крові 20 людей, яким вкололи 50 мікрограмів бустера, що становить половину від об’єму перших двох ін’єкцій.

Зазначимо, що напередодні компанії Pfizer і BioNTech також заявили, що почали реєстрацію для клінічного випробування специфічної вакцини проти «Омікрону». Обидва препарати засновані на технології інформаційної РНК, що дозволяє відносно легко оновлювати їх, аби не відставати у боротьбі з мутаціями, характерними для нових штамів.

Раніше Pfizer та BioNTech казали, що сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці 2021 року вчені заявили, що двох доз covid-вакцини є недостатньо, аби вберегтись від штаму «Омікрон». Тому ВООЗ закликала країни розпочати бус терну вакцинацію усіх груп населення.

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