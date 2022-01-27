Англійська мова для початківців: прості поради для тих, хто вчить іноземну з нуля

Як вивчати англійську мову для початківців: поради для студентів. Як розпочати або повернутися до вивчення мови, зробити навчання ефективним. Прості кроки для вивчення мови для новачків.

Англійська мова для початківців: як почати вчити іноземну навіть після перерви

У 2021 році говорити про важливість знання англійської вже немає сенсу. Але навіть знаючи про всі переваги, не вистачає мотивації почати його вчити. Якщо ви все-таки вирішили зробити цей крок, радимо одразу не “накидатись” на мову, а поступово крок за кроком прокачувати свої знання. Не важливо, вперше ви будете вчити або повертаєтеся після тривалої перерви – англійська мова для початківців стане захоплюючою подорожжю, головне правильно скласти маршрут. У цьому вам допоможе самостійне навчання та курси іноземних мов. Наприклад, у школі англійської P12 p12.com.ua ви зможете всього за рік вивчити іноземну з рівня Elementary до Upper-Intermediate.

Окрім курсів важливо займатися самостійно. Тут ви знайдете велику добірку корисних матеріалів для тих, хто вчить англійську мову для початківців: книги, серіали, шоу, ігри та інші активності для дому, які допоможуть провести вечір удома з користю для іноземної мови.

Курси та самостійне вивчення англійської мови для початківців допоможуть швидко прокачати знання та впевнено заговорити іноземною

Англійська мова для початківців: поради для тих, хто вперше вчить або повертається після тривалої паузи

Почніть із тесту на визначення поточного рівня. Якщо ви плануєте займатися в школі англійської, то вам обов’язково повинні запропонувати такий тест для початківців, щоб підібрати оптимальну програму та скласти план навчання. Після того як ви визначилися, радимо слідувати простим правилам:

Вчіть мову поступово. Рухайте від простого до складного за програмою, що відповідає вашому рівню, не перескакуйте. Втрачені моменти на початку будуть переслідувати вас весь етап навчання.

Рухайте від простого до складного за програмою, що відповідає вашому рівню, не перескакуйте. Втрачені моменти на початку будуть переслідувати вас весь етап навчання. Вчіть базову лексику та слова-помічники. Поширені слова та висловлювання для початківців постійно зустрічатимуться на будь-якому рівні вивчення англійської. Вони допоможуть як при розмові, так і в аудіюванні та на письмі.

Поширені слова та висловлювання для початківців постійно зустрічатимуться на будь-якому рівні вивчення англійської. Вони допоможуть як при розмові, так і в аудіюванні та на письмі. Розбирайте матеріал, а не зубріть його. Не соромтеся ставити запитання викладачеві, ментору чи одногрупникам. Якщо вам щось незрозуміло, краще розібрати і приділити цьому більше часу, а не просто зазубрити.

Не соромтеся ставити запитання викладачеві, ментору чи одногрупникам. Якщо вам щось незрозуміло, краще розібрати і приділити цьому більше часу, а не просто зазубрити. Регулярно практикуйте мову. Щоб нові знання не зникли після уроку, закріпіть вивчений матеріал на практиці. Так ви зможете зрозуміти і запам’ятати, як використовувати те чи інше правило чи конструкцію у контексті, у майбутньому використовувати його у своїй промові.

Щоб не закинути уроки для початківців після кількох підходів, потрібно зробити її частиною свого життя. Не забувайте нагадувати собі навіщо ви вчите іноземну і яких результатів можете досягти. Робити помилки та втрачати мотивацію на початку навчання – нормально. Головне не закидати навчання та поступово рухатися далі.

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