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Англійська мова для початківців: прості поради для тих, хто вчить іноземну з нуля

Омелян Шевчук

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Як вивчати англійську мову для початківців: поради для студентів. Як розпочати або повернутися до вивчення мови, зробити навчання ефективним. Прості кроки для вивчення мови для новачків.

Англійська мова для початківців: як почати вчити іноземну навіть після перерви

У 2021 році говорити про важливість знання англійської вже немає сенсу. Але навіть знаючи про всі переваги, не вистачає мотивації почати його вчити. Якщо ви все-таки вирішили зробити цей крок, радимо одразу не “накидатись” на мову, а поступово крок за кроком прокачувати свої знання. Не важливо, вперше ви будете вчити або повертаєтеся після тривалої перерви – англійська мова для початківців стане захоплюючою подорожжю, головне правильно скласти маршрут. У цьому вам допоможе самостійне навчання та курси іноземних мов. Наприклад, у школі англійської P12 p12.com.ua ви зможете всього за рік вивчити іноземну з рівня Elementary до Upper-Intermediate.

Окрім курсів важливо займатися самостійно. Тут ви знайдете велику добірку корисних матеріалів для тих, хто вчить англійську мову для початківців: книги, серіали, шоу, ігри та інші активності для дому, які допоможуть провести вечір удома з користю для іноземної мови.

Курси та самостійне вивчення англійської мови для початківців допоможуть швидко прокачати знання та впевнено заговорити іноземною

Англійська мова для початківців: поради для тих, хто вперше вчить або повертається після тривалої паузи

Почніть із тесту на визначення поточного рівня. Якщо ви плануєте займатися в школі англійської, то вам обов’язково повинні запропонувати такий тест для початківців, щоб підібрати оптимальну програму та скласти план навчання. Після того як ви визначилися, радимо слідувати простим правилам:

  • Вчіть мову поступово. Рухайте від простого до складного за програмою, що відповідає вашому рівню, не перескакуйте. Втрачені моменти на початку будуть переслідувати вас весь етап навчання.
  • Вчіть базову лексику та слова-помічники. Поширені слова та висловлювання для початківців постійно зустрічатимуться на будь-якому рівні вивчення англійської. Вони допоможуть як при розмові, так і в аудіюванні та на письмі.
  • Розбирайте матеріал, а не зубріть його. Не соромтеся ставити запитання викладачеві, ментору чи одногрупникам. Якщо вам щось незрозуміло, краще розібрати і приділити цьому більше часу, а не просто зазубрити.
  • Регулярно практикуйте мову. Щоб нові знання не зникли після уроку, закріпіть вивчений матеріал на практиці. Так ви зможете зрозуміти і запам’ятати, як використовувати те чи інше правило чи конструкцію у контексті, у майбутньому використовувати його у своїй промові.

Щоб не закинути уроки для початківців після кількох підходів, потрібно зробити її частиною свого життя. Не забувайте нагадувати собі навіщо ви вчите іноземну і яких результатів можете досягти. Робити помилки та втрачати мотивацію на початку навчання – нормально. Головне не закидати навчання та поступово рухатися далі.

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