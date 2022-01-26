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Троє львів'ян цьогоріч святкують своє 105-річчя

Аліса Белей

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У Львівській МТГ мешкає 7 чоловіків та 47 жінок, яким у 2022 році виповнюється сто та більше років. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, першою у цьому році свої уродини відзначила львів’янка Тетяна Федюкова: 23 січня їй виповнився 101 рік.

Ще 28 довгожителів цьогоріч відзначатимуть свій столітній ювілей, а 26 – 101 та більше років. Найстаршій мешканці цього року виповнюється 105 років. А загалом свої 105 років цьогоріч святкуватимуть аж троє осіб.

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Найбільше довгожителів Львова мешкає:

  • у Залізничному районі – 14 осіб,
  • у Личаківському районі – 13;
  • у Франківському районі – 12;
  • у Галицькому – 7;
  • у Сихівському – 4;
  • у Шевченківському районі – 4.

Усіх ювілярів, як і щороку, від імені громади вітатимуть представники міської влади. Традиційно тим львів’янам, яким виповниться по сто років, на день народження з бюджету Львова нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, – 5 тис. грн.

Нагадаємо, жителька села Холодновідка, що на Львівщині, Ольга Гиряк 1 січня відзначила 100-річний ювілей. Жінка має 18 правнуків та 5 праправнуків, а також торік перехворіла на коронавірусну інфекцію.

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Фото: ЛМР

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