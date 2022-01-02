Має 9 внуків та 18 правнуків: довгожителька з Львівщина відзначила свій 100-літній ювілей

Жителька села Холодновідка, що на Львівщині, Ольга Гиряк 1 січня відзначила 100-річний ювілей. Жінка має 18 правнуків та 5 праправнуків, а також торік перехворіла на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться на сторінці Зимноводівської сільської ради у Facebook.

«У перший день нового року в Зимноводівській громаді маємо ювілярку Ольгу Гиряк, яка сьогодні відзначає своє 100-ліття. Всією громадою вітаємо цю сильну жінку та її родину з чудовим ювілеєм. Пані Ольга любить згадувати лише позитивні моменти свого життя, хоч свого часу зазнала багато горя», – йдеться у повідомленні.

Ольга Гиряк народилася 1 січня 1922 року (так вказали в паспорті, а реальна дата народження – 25 грудня 1921 року) в Польщі – у с. Долина, місцевість Надсяння. Батько працював слюсарем на залізниці, а мати була домогосподинею.

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Під час примусового переселення у 1946 році 24-річну Ольгу разом з чоловіком Іваном та двома дітьми, переселили в Україну. Відтоді вона постійно проживає в с. Холодновідка.

У 2020 році жінка хворіла на коронавірусну хворобу.

«Нині повністю при пам’яті, має досить добрий зір, веде записи (щоб не забути, коли пила таблетку; що потрібно кому сказати…). Більшість часу лежить або сидить, уже рік як не може ходити», – зазначили у сільській раді.

Жінка виховала 3 дітей. Має 9 внуків, 18 правнуків та 5 праправнуків.

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