Лікарні готові до нової хвилі коронавірусу, – Шмигаль

В Україні набирає обертів нова хвиля Covid-19. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що лікарні готові до напливу пацієнтів і забезпечені всім необхідним. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Про старт нової хвилі коронавірусу в Україні свідчить рівень захворюваності – тепер щодня виявляють по 20 тисяч недужих. Денис Шмигаль стверджує, що держава готувалась до цього і забезпечила лікарні всім необхідним.

«Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під Covid-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова», – відзначив прем’єр-міністр.

Так, станом на 26 січня дві області, Івано-Франківська і Рівненська, вже потрапили у «червону» зону епіднебезпеки. На черзі – Львівщина, яку офіційно ще не перевели у найсуворішу covid-зону, але область вже відповідає її критеріям.

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З кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими», дотепер у цій зоні – вже 13 областей.

Нагадаємо, на коронавірус в Україні масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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