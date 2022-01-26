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До Львова гелікоптером доправили 9-річного хлопчика із судомами

Аліса Белей

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У середу, 26 січня, гелікоптер аеромедичної евакуації доставив хлопчика із судомами до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, гелікоптер транспортував дитину до Львова з міста Мостиська. У 9-річного мешканця одного з сіл Яворівського району, який хворіє на дитячий церебральний параліч, почалися судоми та він потребував невідкладної госпіталізації.

Рятувальну місію здійснили фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні минулого року стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації.

Медики на гелікоптерах доставляють до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах перевозять органи для трансплантації та самих реципієнтів.

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Фото: поліція

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