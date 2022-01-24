Львівщина стрімко наближається до «червоної» covid-зони, – епідеміолог

Минулого тижня Львівщина побила показники захворюваності на коронавірус за весь час пандемії. Наразі область перебуває у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, проте «червона» зона – не за горами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила епідеміологиня, керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко.

Так, протягом минулого тижня, 17-23 січня, коронавірус на Львівщині виявили у 12 754 людей. Це є рекордна кількість тижневих випадків за весь час пандемії. Досі максимальним показником було 9 824 випадків Covid-19, які в області зафіксували торік 25-31 жовтня.

У порівнянні з попереднім тиждень рівень захворюваності зараз виріс майже у 2,5 рази. Приріст є у всіх районах, проте найбільше – у Львівському районі (+164%).

«Наразі Львівська область знаходиться у помаранчевій зоні за рівнем епіднебезпеки, хоча стрімко наближаємось до червоної», – наголосила Наталія Тімко.

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Головна епідеміологиня області закликала мешканців уважно стежити за самопочуттям і при перших ознаках застуди відразу звертатись до лікаря.

«Якщо вас турбує нежить, закладеність носа, біль в горлі, головний біль, підвищення температури тіла, кашель, залишіться дома. Не виходьте на роботу і не поширюйте вірус. Поради не змінились: маска, соціальна дистанція, гігієна рук і вакцинація», – додала Наталія Тімко.

Нагадаємо, рекордна кількість нових хворих на Львівщині – 3293. Саме стільки виявили за добу 21 січня. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Зараз завантаженість лікарень на Львівщині виросла до 29,3%. Загалом у стаціонарах лікують 1547 людей. У Львові, незважаючи на високий рівень захворюваності, критичної ситуації з госпіталізацією наразі немає.

За минулу добу коронавірус виявили у 2036 мешканців Львівської області.

Додамо, МОЗ віднесло Львівщину до «помаранчевої» зони ще до завершення різдвяних свят – з 18 січня.

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