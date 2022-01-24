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До Львова гелікоптером доправили жінку з інфарктом та чоловіка з інсультом

Аліса Белей

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У понеділок, 24 січня, гелікоптер аеромедичної евакуації доставив жінку з інфарктом та чоловіка з інсультом до Львівської міської лікарні швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, спочатку гелікоптер транспортував до Львова 64-річну мешканку міста Червоноград з гострим інфарктом міокарда.

Після того, як гвинтокрил доставив жінку до лікарні, негайно вилетів в одне із сіл Стрийського району та взяв на борт 49-річного чоловіка з гострим порушенням мозкового кровообігу.

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Рятувальну місію здійснили фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та  медицини катастроф.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні минулого року стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації.

Медики на гелікоптерах доставляють до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах перевозять органи для трансплантації та самих реципієнтів.

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