У аеропорті «Львів» шукали вибухівку

У міжнародному аеропорті «Львів» евакуювали людей та шукали вибухівку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Повідомлення про замінування надійшло у суботу, 22 січня, о 20:20 на електронну пошту управління Служби безпеки України.

Близько 21:45 огляд приміщень аеропорту був завершений, вибухових пристроїв не виявлено.

Реклама партнерів

12 січня у Львові вже «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

В СБУ фіксують, що неправдиві повідомлення про мінування в Україні надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Росії.

Фото: Yaroslav Gorbunov

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.