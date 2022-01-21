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У Львові студенти вийшли на протест

Ольга Денисяка

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Зранку 21 січня студенти вийшли на акцію протесту під стіни Львівської ОДА. Вони вимагають від влади не скорочувати ліміт стипендіатів. Про це повідомляє Львівський портал.

Львівські студенти вимагають скасувати постанову, якою уряд скоротив кількість стипендіатів на 5%.

Учасники акції протесту тримали в руках плакати з надписами: «Скільки грошей заощадить уряд на скороченні стипендії студентам?», «Бідна молодь – держава без майбутнього», «У вас єСвовість?», «єПідтримка існує, а стипендії немає» та інші.

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Зазначимо, ще одну, більш масштабну акцію, студенти анонсували 24 січня.

Що не так з лімітом стипендіатів?

1 вересня Кабмін прийняв постанову №933, якою збільшив розмір мінімальної стипендії, але зменшив відсоток тих, хто її отримуватиме до 35-40%. Профспілка працівників освіти і науки України виступила проти цього скорочення і 2 грудня уряд прийняв вже нову постанову №1256, де ліміт стипендіатів встановлено на рівні 40-45%.

Однак, зміни, які внесли 2 грудня вступають в дію з моменту опублікування, а зміни, що були внесені 1 вересня, почали діяти з 1 січня 2022 року. Відтак наразі чинним є ліміт 35-40%.

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Фото: Суспільне. Львів

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