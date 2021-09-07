Уряд підвищив стипендії студентам, але зменшив кількість отримувачів

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо підвищення розміру стипендій. Розмір виплат студентам збільшується з 1 січня 2022 року, але кількість отримувачів скорочується більш ніж на 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

Згідного з документом, кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія.

Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 35 до 40) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням. Таким чином, відсоток стипендіатів знижується, оскільки раніше він становив від 40 до 45%.

Водночас розмір академічних стипендій підвищується:

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для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – з 490 до 1250 гривень;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр» – з 980 до 1510 гривень;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» – з 1300 до 2000 гривень.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, уряд вирішив підвищити розмір стипендії студентам.

Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року.

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