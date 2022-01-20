ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відреставрували ще одну історичну браму

Аліса Белей

|

У житловому будинку на на вулиці Меретина, 10, що поблизу церкви св. Ольги і Єлизавети, відновили автентичну дерев’яну браму. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Так, реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

Фахівці попрацювали і над конструкцією, і над декоративними елементами. Повністю замінили дощечки, відливи, притворну планку, тафлю, елементи оздоблення тощо.

Реклама партнерів

«Ця брама була знищена бомбою часів Другої світової війни. Натомість стояли звичайні міжкімнатні двері. Ми робили нову за взірцем брами з будинку навпроти. З автентичної залишилося приблизно 10% – світлик і коробка», – розповідає реставратор Остап Лишак.

Загалом роботи тривали приблизно місяць. Вартість реставраційних робіт становила 54 500 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 16 350 грн.

Нагадаємо, задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Бюро спадщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів