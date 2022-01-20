У Львові відреставрували ще одну історичну браму

У житловому будинку на на вулиці Меретина, 10, що поблизу церкви св. Ольги і Єлизавети, відновили автентичну дерев’яну браму. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Так, реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

Фахівці попрацювали і над конструкцією, і над декоративними елементами. Повністю замінили дощечки, відливи, притворну планку, тафлю, елементи оздоблення тощо.

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«Ця брама була знищена бомбою часів Другої світової війни. Натомість стояли звичайні міжкімнатні двері. Ми робили нову за взірцем брами з будинку навпроти. З автентичної залишилося приблизно 10% – світлик і коробка», – розповідає реставратор Остап Лишак.

Загалом роботи тривали приблизно місяць. Вартість реставраційних робіт становила 54 500 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 16 350 грн.

Нагадаємо, задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини