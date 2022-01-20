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На залізничному вокзалі Львова почали вводити бустерну дозу covid-вакцини

Аліса Белей

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У Львові у пункті вакцинації – на території залізничного вокзалу, щоденно з 15:00 до 18:00, можна отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

З 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України дозволило отримати бустерну дозу всім повнолітнім українцям, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу Covid-19. Після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

Так, бустерну дозу вже можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Це вокзали таких міст:

  • Львів – щоденно з 15:00 до 18:00;
  • Київ – щоденно з 08:00 до 23:00;
  • Дніпро – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;
  • Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;
  • Вінниця –  щоденно 09:00 до 14:00;
  • Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00;
  • Миколаїв – з 11:00 до 16:00  по парних днях;
  • Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;
  • Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;
  • Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00;
  • Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00;
  • Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00;
  • Коростень –  з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;
  • Кам’янське – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;
  • Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;
  • Коломия – пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;
  • Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00;
  • Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів.

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Зазначимо, що від початку функціонування пунктів вакцинації від вірусу Covid-19 на залізничних вокзалах ними вже скористалися понад 121 тис. охочих.

Нагадаємо, із 21 жовтня 2021 року у Львові запрацював ще один пункт вакцинації – на території залізничного вокзалу.

Із детальним графіком роботи центрів вакцинації у Львові та області на 19-23 січня можна ознайомитись за цим посиланням.

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