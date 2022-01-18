Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи 18-23 січня

Протягом тижня, з 18 по 23 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Для того, щоб вакцинуватись від коронавірусу, потрібно попередньо записатись на конкретний час у Helsi або приходити у центр вакцинації та займати «живу» чергу. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
З 18 по 23 січня covid-щеплення у Львові можна зробити за такими адресами:
1) ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7-Б
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
2) ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх)
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
3) ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188-А
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
4) ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
5) Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
6) Будинок Головної пошти, вул. Словацького, 1
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
7) ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
8) Кінотеатр «Мультиплекс» у ТРЦ «SPARTAK», вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
9) ТВК «Південний» (ТЦ «Європа»), вул. Щирецька, 36
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22-23 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
10) ТЦ «MARK», вул. Княгині Ольги, 95
19-21 січня
15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
22 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
23 січня
12.00–17.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
18-21 січня
13.00 – 19.00 (Pfizer)
22 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
23 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
На території Львівської області центри вакцинації 17-23 січня працюватимуть:
м. Дрогобич
12) Будинок культури «Каменяр» (вул. 22 січня, 28)
18 січня
10.00 – 15.00 (Pfizer)
22 січня
10.00 – 18.30 (Pfizer)
23 січня
10.00 – 18.30 (Pfizer)
13) ТЦ «Епіцентр» (вул. С. Наливайка, 5)
18-23 січня
10.00 –15.00 (Pfizer)
м. Трускавець
14) Поліклініка трускавецької лікарні (вул. Данилишиних, 62)
18-19 січня
09.00 – 15.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
23 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
м. Стрий
15) Центр первинної медико-санітарної допомоги (кабінет №10, вул. Охримовича, 6)
18-21 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
22 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
м. Червоноград
16) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8)
18-21 січня
9.00 – 18.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Новояворівськ
17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)
18-21 січня
9.00 – 16.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Жовква
17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)
18-21 січня
9.00 – 16.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 14.00 (Pfizer)
23 січня
9.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Новий Розділ
19) Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)
18 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
19 січня
9.00 – 4.00 (Pfizer)
20 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
21 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
22 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
23 січня
10.00 – 16.00 (Pfizer)
м. Самбір
20) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Чайковського, 12)
18-21 січня
9.00 – 17.00 (Pfizer)
22 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Яворів
21) Народний дім (пл. Ринок, 7)
18 січня
10.00 – 14.00(Pfizer)
19 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
20 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
21 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
23 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Кам’янка-Бузька
22) Народний дім (вул. Шевченка, 11)
18-21 січня
09.00 – 16.00 (Pfizer)
22 січня
9.00 – 15.00 (Pfizer)
м. Борислав
23) Поліклініка центральної міської лікарні
18 січня; 21 січня
11.30 – 16.00 (Pfizer)
19-20 січня
11.30–15.00 (Pfizer)
м. Броди
24) Бродівський народний дім (вул. Коцюбинського, 70)
22 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Буськ
25) Буський народний дім (вул.Грушевського, 5)
22-23 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
м. Золочів
26) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (вул. В.Чорновола, 1)
22-23 січня
10.00 – 14.00 (Pfizer)
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Аліса Белей