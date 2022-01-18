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Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи 18-23 січня

Аліса Белей

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Протягом тижня, з 18 по 23 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Для того, щоб вакцинуватись від коронавірусу, потрібно попередньо записатись на конкретний час у Helsi або приходити у центр вакцинації та займати «живу» чергу. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

З 18 по 23 січня covid-щеплення у Львові можна зробити за такими адресами:

1) ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7-Б

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19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

2) ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх)

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

3) ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188-А

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

4) ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

5) Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

6) Будинок Головної пошти, вул. Словацького, 1

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

7) ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

8) Кінотеатр «Мультиплекс» у ТРЦ «SPARTAK», вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

9) ТВК «Південний» (ТЦ «Європа»), вул. Щирецька, 36

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22-23 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

10) ТЦ «MARK», вул. Княгині Ольги, 95

19-21 січня

15.00 – 18.30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

22 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

23 січня

12.00–17.00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

18-21 січня

13.00 – 19.00 (Pfizer)

22 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

23 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

На території Львівської області центри вакцинації 17-23 січня працюватимуть:

м. Дрогобич

12) Будинок культури «Каменяр» (вул. 22 січня, 28)

18 січня

10.00 – 15.00 (Pfizer)

22 січня

10.00 – 18.30 (Pfizer)

23 січня

10.00 – 18.30 (Pfizer)

13) ТЦ «Епіцентр» (вул. С. Наливайка, 5)

18-23 січня

10.00 –15.00 (Pfizer)

м. Трускавець

14) Поліклініка трускавецької лікарні (вул. Данилишиних, 62)

18-19 січня

09.00 – 15.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

23 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

м. Стрий

15) Центр первинної медико-санітарної допомоги (кабінет №10, вул. Охримовича, 6)

18-21 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

22 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

м. Червоноград

16) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8)

18-21 січня

9.00 – 18.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Новояворівськ

17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)

18-21 січня

9.00 – 16.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Жовква

17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)

18-21 січня

9.00 – 16.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 14.00 (Pfizer)

23 січня

9.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Новий Розділ

19) Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)

18 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

19 січня

9.00 – 4.00 (Pfizer)

20 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

21 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

22 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

23 січня

10.00 – 16.00 (Pfizer)

м. Самбір

20) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Чайковського, 12)

18-21 січня

9.00 – 17.00 (Pfizer)

22 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Яворів

21) Народний дім (пл. Ринок, 7)

18 січня

10.00 – 14.00(Pfizer)

19 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

20 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

21 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

23 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Кам’янка-Бузька

22) Народний дім (вул. Шевченка, 11)

18-21 січня

09.00 – 16.00 (Pfizer)

22 січня

9.00 – 15.00 (Pfizer)

м. Борислав

23) Поліклініка центральної міської лікарні

18 січня; 21 січня

11.30 – 16.00 (Pfizer)

19-20 січня

11.30–15.00 (Pfizer)

м. Броди

24) Бродівський народний дім (вул. Коцюбинського, 70)

22 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Буськ

25) Буський народний дім (вул.Грушевського, 5)

22-23 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

м. Золочів

26) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (вул. В.Чорновола, 1)

22-23 січня

10.00 – 14.00 (Pfizer)

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