Львівські митники затримали майже 4 тонни контрабандних овочів

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині митники затримали вантажівку, що незаконно перевозила майже 4 тонни овочів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

За даними митників, із Польщі у пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибула вантажівка, в якій, згідно з документами, знаходилось понад 11 тонн овочів та фруктів на суму понад 500 тисяч гривень.

Товар було відправлено з польського міста Ярослав на адресу одного з київських підприємств. Однак, під час зважування вантажівки митники виявили, що маса автомобіля, завантаженого товаром, є значно більшою від заявленої у документах.

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Відтак, під час поглибленого огляду митники та прикордонники встановили, що у вантажівці знаходиться на 2,6 тонни більше салату-латуку, на 440 кг – капусти-броколі, а майже тонна салату ромен взагалі не вказана в документах.

У документах, що подав директор фірми відправника до митного контролю він зазначив неправдиві найменування товару, їх кількість та вартість.

Правоохоронці вилучили контрабандні овочі та склали на директора фірми протокол за ч 1. ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МкУ. Справу невдовзі скерують до суду.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Також читайте, як без штрафу та конфіскації перевозити товари. Та скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон.

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Фото: Львівська митниця