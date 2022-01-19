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До Львова гелікоптером доправили бабусю з інсультом

Ірина Марчук

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У середу, 19 січня,  гелікоптер аеромедичної евакуаці доставив 81-річну жінку з інсультом до Львівської міської лікарні швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, у 81-річної жительки Золочівського району стався гострий мозковий інсульт. За допомогою гвинтокрила жінку доставили до лікарні.

Рятувальну місію здійснили фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та  медицини катастров.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні минулого року стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптерах доставляють до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах перевозять органи для трансплантації та самих реципієнтів.

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