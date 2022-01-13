Львів’ян закликають не купатися в ополонках на Водохреща

19 січня християни східного обряду відзначатимуть Водохреща. Традиційно у цей день люди ідуть пірнати в ополонку. Втім мешканців Львівської громади закликають утриматись від купань, оскільки крига на водоймах може бути нестійкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Кілька днів на Львівщині фіксували сильні морози, однак за прогнозами синоптиків, після 14 січня – почнеться потепління. Зважаючи на постійні коливання температурного стовпчика, крига може бути нестійкою.

«Вже традиційно на Водохреща багато людей люблять пірнати в ополонку, вірячи, що вода в цей день стає цілющою. Але зважаючи на те, що зараз температура повітря є досить нестабільною, крига на озерах і річках не є міцною, і при виході на неї можна проломитися і піти під воду. Тому закликаємо усіх мешканців Львівської міської територіальної громади подумати про свою безпеку і здоров’я та утриматися від купання в ополонці», – заявили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Проте якщо ви таки вирішили купатись на Водохреща, то дотримуйтесь кількох правил:

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Попередньо підготуйтесь. Щоб пірнати в ополонку на Водохреща попередньо потрібно загартовувати організм, приймати холодний душ або обливатись. При цьому щоразу поступово зменшуйте температуру води.

Відмовтесь від алкоголю та куріння перед зануренням. Спиртне розширює периферичні судини, що збільшує тепловіддачу, а тютюн порушує кровообіг, тобто призводить до охолодження.

Купатись можна тільки під наглядом медиків та рятувальників. Також варто обирати те місце, де є надійний спуск в ополонку.

Перед зануренням у воду необхідно зробити розминку, достатньо кількох вправ, для того аби розігріти організм.

Не потрібно різко ниряти у воду з головою, це слід робити поступово.

Час перебування в ополонці – не більше 10 секунд.

Після виходу із води треба розтертись рушником та почати одягатись. Потім можна випити гарячого чаю.

Дітей до купання без дозволу та нагляду дорослих допускати не можна.

Нагадаємо, що минулого року на Львівщині не облаштовували місця для купання через карантинні обмеження.

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Фото: ДСНС