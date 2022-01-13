Львів’ян закликають не купатися в ополонках на Водохреща

19 січня християни східного обряду відзначатимуть Водохреща. Традиційно у цей день люди ідуть пірнати в ополонку. Втім мешканців Львівської громади закликають утриматись від купань, оскільки крига на водоймах може бути нестійкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.
Кілька днів на Львівщині фіксували сильні морози, однак за прогнозами синоптиків, після 14 січня – почнеться потепління. Зважаючи на постійні коливання температурного стовпчика, крига може бути нестійкою.
«Вже традиційно на Водохреща багато людей люблять пірнати в ополонку, вірячи, що вода в цей день стає цілющою. Але зважаючи на те, що зараз температура повітря є досить нестабільною, крига на озерах і річках не є міцною, і при виході на неї можна проломитися і піти під воду. Тому закликаємо усіх мешканців Львівської міської територіальної громади подумати про свою безпеку і здоров’я та утриматися від купання в ополонці», – заявили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Проте якщо ви таки вирішили купатись на Водохреща, то дотримуйтесь кількох правил:
- Попередньо підготуйтесь. Щоб пірнати в ополонку на Водохреща попередньо потрібно загартовувати організм, приймати холодний душ або обливатись. При цьому щоразу поступово зменшуйте температуру води.
- Відмовтесь від алкоголю та куріння перед зануренням. Спиртне розширює периферичні судини, що збільшує тепловіддачу, а тютюн порушує кровообіг, тобто призводить до охолодження.
- Купатись можна тільки під наглядом медиків та рятувальників. Також варто обирати те місце, де є надійний спуск в ополонку.
- Перед зануренням у воду необхідно зробити розминку, достатньо кількох вправ, для того аби розігріти організм.
- Не потрібно різко ниряти у воду з головою, це слід робити поступово.
- Час перебування в ополонці – не більше 10 секунд.
- Після виходу із води треба розтертись рушником та почати одягатись. Потім можна випити гарячого чаю.
- Дітей до купання без дозволу та нагляду дорослих допускати не можна.
Нагадаємо, що минулого року на Львівщині не облаштовували місця для купання через карантинні обмеження.
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Фото: ДСНС
Ірина Марчук