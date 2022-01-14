На Водохреща на площі Ринок проведуть традиційне освячення води

На свято Водохреща 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, о 13:30 до спільної молитви запрошують усіх мешканців та гостей Львова, які зможуть взяти додому освячену воду. Для цього буде встановлено резервуар об’ємом 1500 літрів.

«За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП», – повідомив заступник директора ЛМКП «Львіводоканал» Юрій Свізінський.

Чин освячення води очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

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«Найголовніше, коли різні конфесії збираються разом на молитву, − це показує єдність християн. Екуменічне водосвяття ще раз доводить усім нам, що незважаючи на відмінності − християни єдині, тому що поклоняються Єдиному Богу − Ісусу Христу і прагнуть єдності. Це найголовніше. Тому що у сучасні важкі часи всім бракує єдності у будь-якому питанні», − зазначив духовний пастир Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці отець Карапет Гарібян.

Нагадаємо, торік через Covid-19 у Львові на Водохреща скасували традиційне масштабне освячення води. Бути присутніми під час церемонії на площі Ринок львів’яни не змогли, проте набрати води з резервуара, який освятив капелан міської ради отець Павло Дроздяк, нагода таки була.

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