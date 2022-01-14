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На Водохреща на площі Ринок проведуть традиційне освячення води

Аліса Белей

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На свято Водохреща 19 січня на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, о 13:30 до спільної молитви запрошують усіх мешканців та гостей Львова, які зможуть взяти додому освячену воду. Для цього буде встановлено резервуар об’ємом 1500 літрів.

«За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП», – повідомив заступник директора ЛМКП «Львіводоканал» Юрій Свізінський.

Чин освячення води очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

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«Найголовніше, коли різні конфесії збираються разом на молитву, − це показує єдність християн. Екуменічне водосвяття ще раз доводить усім нам, що незважаючи на відмінності − християни єдині, тому що поклоняються Єдиному Богу − Ісусу Христу і прагнуть єдності. Це найголовніше. Тому що у сучасні важкі часи всім бракує єдності у будь-якому питанні», − зазначив духовний пастир Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці отець Карапет Гарібян.

Нагадаємо, торік через Covid-19 у Львові на Водохреща скасували традиційне масштабне освячення води. Бути присутніми під час церемонії на площі Ринок львів’яни не змогли, проте набрати води з резервуара, який освятив капелан міської ради отець Павло Дроздяк, нагода таки була.

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