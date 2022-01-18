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На Сихові спалахнув переповнений пасажирами трамвай

Оксана Попович

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У Львові загорівся трамвай, який прямував за маршрутом №8 на Сихів. Водійка електротранспорту не розгубилася та разом з колегою ліквідувала займання. Пасажири не постраждали. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Надзвичайна подія сталася у понеділок, 17 січня, близько 18:30 на проспекті Червоної Калини біля Верхнього Шувару.

Водійка електротранспорту зреагувала оперативно. Жінка від’єднала трамвайний вагон від мережі та висадила пасажирів.

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На допомогу колезі прийшла водійка іншого трамваю, який рухався назустріч. Спільними зусиллями жінки загасили пожежу з допомогою вогнегасника.

Внаслідок пригоди ніхто з пасажирів не постраждав.

Пожежу в трамваї списують на різке погіршення погодних умов. У ЛКП «Львівелектротранс» додають, що займання сталося через потрапляння вологи у елементи високовольтного містка.

Сьогодні трамвай №1165 на маршрут не вийшов. Він перебуває у депо на неплановому ремонті.

Користувач Олег Васильєв виклав у Facebook відео з місця події. На ньому видно, що повний пасажирів трамвай зайнявся полум’ям з боку коліс.

Пожежі в львівських трамваях трапляються вже не вперше. Як повідомляв Львівський портал, торік у центрі Львова загорівся трамвай №2.

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