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У Львові під час руху загорівся трамвай

Вероніка Рой

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У понеділок ввечері, 8 лютого, у Львові на вулиці Коперника, неподалік головної пошти, під час руху загорівся трамвай №2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Львівелектротранс».

Згорання у трамваї №2 виникло о 19:21 год. За попереднього інформацією, в кабіні водія зайнявся високовольтний щит. На місце події оперативно прибули рятувальники, працівники технічного відділу та служби безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс».

Займання упродовж декількох хвилин було ліквідоване, вагон відтранспортований в депо. Потерпілих внаслідок події немає.

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За фактом події у ЛКП «Львівелектротранс» призначене службове розслідування для встановлення причин поломки.

 

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Фото/відео: Львівелектротранс, Варта-1, Facebook/ Petro Rudolfovych

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