Найменшому – 24 дні. У львівському «Охматдиті» лікується рекордна кількість дітей з covid

Станом на 17 січня у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» перебувають 66 хворих на коронавірус дітей. Впродовж місяця кількість пацієнтів з Covid зросла втричі. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Медики зазначають, що це є рекордна кількість пацієнтів за весь час пандемії. Найстаршому хворому – 17 років, а найменшому виповнилось лише 24 дні. Пацієнти перебувають в стані середньої важкості. В медзакладі наразі немає жодної дитини на апараті штучної вентиляції легень.

Як уточнили Львівському порталу в «Охматдиті», у грудні 2021 року в лікарні лікувались 20-26 дітей, а станом на середину січня – 66 хворих. Тобто кількість пацієнтів зросла втричі.

Раніше рекордну кількість хворих фіксували в жовтні минулого року, тоді в медзакладі лікувались 47 дітей.

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В «Охматдиті» заспокоюють, що медичний персонал справляється із навантаженням. Водночас закликають дотримуватися карантинних обмежень і вчасно звертатися за медичною допомогою.

Як повідомляв Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Тепер захворювання має бурхливий розвиток.

Через ріст захворюваності серед дітей у львівському ОХМАДИТі навіть збільшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120.

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