Двох львів’ян госпіталізували через чадний газ

У суботу, 15 січня, у квартирі на вул. М. Заньковецької,1, дві людини отруїлись чадним газом, одна із них – неповнолітня. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Інцидент трапився орієнтовно о 13:10 год. дня. Постраждали двоє людей: жінка, 1972 року народження та 17-річна дитина Їх у середньому стані важкості доправили в лікарню.

Встановлено, що помешкання обладнане ПГ-4, газовою колонкою та газовою кахельною пічкою. Працівники АТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до квартири. На разі, всі обставини встановлюють.

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У мерії нагадують, що газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

Фахівці наголошують, аби уникнути отруєння чадним газом, слід:

Подбати про притік свіжого повітря у приміщення.

Якщо у помешканні встановлені прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений.

Потрібно перевіряти тягу у вентиляційному каналі, аби відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Якщо у приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки та інші), слід ретельно слідкувати за чистотою комина.

У жодному разі в таких приміщеннях не повинні бути електричні вентилятори.

Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ, що може призвести до трагедії.

Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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