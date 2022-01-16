Скільки на Львівщині спіймали нелегальних торговців ялинками

Під час ялинкової кампанії 2021/2022 на Львівщині спіймали лише 43 порушників. Всіх оштрафували на понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Ялинкова кампанія на Львівщині завершилась. Лісівники кажуть, що загалом вона пройшла організовано, хоча продати вдалося менше дерев, ніж було заплановано.

Так, лісогосподарські підприємства реалізували 5300 новорічних ялинок при плані у 8500. У сезон мешканцям Львівщини пропонували сосни, ялини та білі ялиці. При цьому всі дерева маркували спеціальними бирками і самоклеючими стрічками, які містять інформацію про їхнє походження.

Для попередження незаконної торгівлі новорічними ялинками на території області працювали спеціальні патрулі. До їхнього складу входили правоохоронці, екологи, лісівники та представники місцевої влади.

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Загалом під час цьогорічної кампанії на Львівщині спіймали 43 лісопорушників. Йдеться як про самовільне вирубування ялинок для власних потреб, так і про незаконну торгівлю. На всіх порушників наклали штрафів на понад 20 тисяч гривень.

«Загалом ялинкова кампанія на Львівщині пройшла організовано. Вжитими заходами вдалось запобігти фактам масового незаконного вирубування дерев та забезпечити наших мешканців новорічними красунями і тим самим принести їм радість свята та хороший настрій в новому 2022 році», – підсумовують лісівники.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині живі ялинки висотою 1-3 м продавали за 100-350 грн. Детальніше – тут.

У Львові живі ялинки закликають не викидати абиде, а здавати на утилізацію. Як і коли це можна зробити, читайте за цим посиланням.

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