ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розпочалось полювання на ялинкових браконьєрів

Андрій Котенський

|

Жителів Львівщини застерігають від незаконної вирубки і купівлі хвойних дерев з нагоди новорічно-різдвяних свят. У області введено спецоперацію «Новорічна ялинка 2022» і порушників ловитимуть мобільні групи. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Для виявлення фактів незаконного вирубування ялинок створено мобільні групи, які перевірятимуть транспортні засоби.

В рамках операції екоінспекцією письмово попереджено керівників лісогосподарських підприємств, керівників установ природно-заповідного фонду, органи виконавчої влади та органи місцевого самов рядування про вжиття заходів щодо охорони, збереження та використання хвойних насаджень.

Рейди уже стартували у Кам’янка-Бузькій, Буській, Заболотцівській, Золочівській та Підкамінській територіальних громадах. Наразі порушень не виявлено

Реклама партнерів

Як відомо, за незаконно зрубані ялинки передбачається адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Нелегальна вирубка дерев передбачає штраф: від 510−2010 грн для громадян та 2550−5100 грн для посадових осіб.

У грудні-січні штрафи підвищуються. За кожну незаконно зрубану в лісі ялинку чи сосну доведеться заплатити від 544,81 грн (за дерево до 10 см у діаметрі), і до 5058,96 грн за більше дерево.

Окрім того «ялинкові браконьєри» будуть змушені сплатити адміністративні штрафи до 1020 грн, а посадові особи до 5100 грн.

Нагадаємо, у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

На Львівщині цьогоріч ціна на живі ялинки висотою 1-3 м коливається в межах 100 – 350 грн. Детальніше – тут.

Як вибрати безпечну для здоров’я ялинку дізнайтесь тут.

.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів