На Львівщині розпочалось полювання на ялинкових браконьєрів

Жителів Львівщини застерігають від незаконної вирубки і купівлі хвойних дерев з нагоди новорічно-різдвяних свят. У області введено спецоперацію «Новорічна ялинка 2022» і порушників ловитимуть мобільні групи. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Для виявлення фактів незаконного вирубування ялинок створено мобільні групи, які перевірятимуть транспортні засоби.

В рамках операції екоінспекцією письмово попереджено керівників лісогосподарських підприємств, керівників установ природно-заповідного фонду, органи виконавчої влади та органи місцевого самов рядування про вжиття заходів щодо охорони, збереження та використання хвойних насаджень.

Рейди уже стартували у Кам’янка-Бузькій, Буській, Заболотцівській, Золочівській та Підкамінській територіальних громадах. Наразі порушень не виявлено

Реклама партнерів

Як відомо, за незаконно зрубані ялинки передбачається адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Нелегальна вирубка дерев передбачає штраф: від 510−2010 грн для громадян та 2550−5100 грн для посадових осіб.

У грудні-січні штрафи підвищуються. За кожну незаконно зрубану в лісі ялинку чи сосну доведеться заплатити від 544,81 грн (за дерево до 10 см у діаметрі), і до 5058,96 грн за більше дерево.

Окрім того «ялинкові браконьєри» будуть змушені сплатити адміністративні штрафи до 1020 грн, а посадові особи до 5100 грн.

Нагадаємо, у Львові вже затвердили офіційні місця продажу ялинок. Де купити легально зрізану ялинку, читайте за цим посиланням.

На Львівщині цьогоріч ціна на живі ялинки висотою 1-3 м коливається в межах 100 – 350 грн. Детальніше – тут.

Як вибрати безпечну для здоров’я ялинку дізнайтесь тут.

.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.