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Львів'ян закликають здавати ялинки на утилізацію. Локації

Наталя Дуляба

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У суботу, 15 січня, у всіх районах Львова працюють мобільні пункти збору ялинок. Всі дерева в подальшому безпечно утилізують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у суботу, 15 січня та 5 лютого, з 11:00 до 15:00 год. здати на переробку ялинку можна на спеціальних локаціях у кожному районі Львова:

  • Галицький район – просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків)
  • Залізничний район – вул. Виговського, 34 (біля приміщення Залізничної райадміністрації)
  • Личаківський район – вул. Шафарика, 15 (біля входу в парк «Погулянка»)
  • Сихівський район – біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці
  • Шевченківський район – просп. Чорновола, 93 (біля супермаркету «Арсен» та шиномонтажу)
  • Франківський район – вул. Володимира Великого 14-А (біля Кіноцентру в парку «Горіховий гай»)

Крім того, залишити свою ялинку можна і на сміттєвому майданчику біля власного дому. Але викинути її слід лише у визначені дати – у суботу, 22 і 29 січня. Для будинків, які обслуговують управляючі компанії, – 23 і 30 січня. В ці дні містом спеціально їздитимуть машини і збиратимуть ялинки на утилізацію. Дерева потрібно залишати біля сміттєвих баків, у жодному випадку не кидати їх всередину.

Також у будь-який день у робочий час ялинку можна самостійно завезти на утилізацію на базу ЛКП «Зелене місто» на вул. Замарстинівській, 167-А та в Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Там дерева служитимуть для потреб тварин.

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Зазначимо, що єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

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