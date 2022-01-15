Львів'ян закликають здавати ялинки на утилізацію. Локації

У суботу, 15 січня, у всіх районах Львова працюють мобільні пункти збору ялинок. Всі дерева в подальшому безпечно утилізують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у суботу, 15 січня та 5 лютого, з 11:00 до 15:00 год. здати на переробку ялинку можна на спеціальних локаціях у кожному районі Львова:

Галицький район – просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків)

Залізничний район – вул. Виговського, 34 (біля приміщення Залізничної райадміністрації)

Личаківський район – вул. Шафарика, 15 (біля входу в парк «Погулянка»)

Сихівський район – біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці

Шевченківський район – просп. Чорновола, 93 (біля супермаркету «Арсен» та шиномонтажу)

Франківський район – вул. Володимира Великого 14-А (біля Кіноцентру в парку «Горіховий гай»)

Крім того, залишити свою ялинку можна і на сміттєвому майданчику біля власного дому. Але викинути її слід лише у визначені дати – у суботу, 22 і 29 січня. Для будинків, які обслуговують управляючі компанії, – 23 і 30 січня. В ці дні містом спеціально їздитимуть машини і збиратимуть ялинки на утилізацію. Дерева потрібно залишати біля сміттєвих баків, у жодному випадку не кидати їх всередину.

Також у будь-який день у робочий час ялинку можна самостійно завезти на утилізацію на базу ЛКП «Зелене місто» на вул. Замарстинівській, 167-А та в Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння». Там дерева служитимуть для потреб тварин.

Реклама партнерів

Зазначимо, що єдиний спосіб безпечно утилізувати ялинку – компостування. Оскільки Львів має власну станцію компостування, то мешканців закликають здавати дерева, аби з них можна було зробити добриво для парків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.