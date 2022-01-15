36-річний чоловік «замінував» сільраду на Львівщині

На Львівщині – чергове фальшиве замінування. Цього разу вибухівку шукали у приміщенні сільради у Жовтанцях. Псевдомінером виявився 36-річний місцевий житель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації обласного управління Нацполіції.

У п’ятницю, 14 січня, орієнтовно о 17:00 год. анонім повідомив у поліцію про замінування сільради у селі Жовтанці Львівського району.

На місце прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших спецслужб. Фахівці обстежили приміщення сільської ради та прилеглу територію, проте жодних вибухонебезпечних пристроїв так і не виявили.

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Викрити і спіймати псевдомінера вдалося практично відразу. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Після дзвінка в поліції він знищив свій мобільний телефон та сім-карту, проте це не допомогло йому уникнути відповідальності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Тепер на чоловіка чекає покарання – від 2 до 6 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, найближчим часом затриманому оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, останні кілька днів на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 13 січня аноніми погрожували підірвати авіабомбою офіс «Львівгазу», нібито закладали вибухівку у львівські гіпермаркети «Метро».

А 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

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