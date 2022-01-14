Львів’ян попереджають про небезпеку падіння бурульок

Через перепади температури повітря на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульок. Вони можуть бути небезпечними для пішоходів. Відтак, львів’ян закликають бути обережним: не ходити близько біля будинків та переходити дорогу тільки у спеціально призначених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

«Через температурні перепади, на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Для того, аби вберегти себе від падіння снігу з даху, жителям міста радять дотримуватись правил безпеки:

проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

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Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині після сильних морозів очікується потепління. Зокрема, 15-16 січня стовпчики термометра підуть в гору, очікується «відлига».

Нагадаємо, минулої зими від падіння буульок у Львові постраждали двоє дівчат. Куди львів’янам скаржитися на бурульки, які звисають з дахів будинків, читайте тут.

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