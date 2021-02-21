У Львові на студентку впала бурулька

У Львові на вулиці Кониського на дівчину впала бурулька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», навпроти будинку на вул. Кониського, 11 на жінку впала бурулька. Постраждалій надали медичну допомогу та відпустили додому.

Постраждала — іноземка, студентка Медичного університету, 21 рік.

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Як уточнили у Личаківській районній адміністрації, постраждалу доправили у 8-му міську клінічну лікарню, медики надали дівчині допомогу та відпустили додому.

У зв’язку з накопиченням великої кількості снігу, трапляються зсуви з дахів будинків та нависання буруль. Відтак, мешканців просять бути обережними. Комунальні служби міста небезпечні місця обгороджують стрічками та, де це можливо, збивають. До роботи залучено спеціальні вишки, а також альпіністів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через потепління у Львові падають бурульки. У центрі міста вже пошкоджено п’ять авто.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у центрі Львова брила льоду травмувала 20-річну дівчину.

Куди львів’янам скаржитися на бурульки, які звисають з дахів будинків, дчитайте тут.

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