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Чадним газом отруїлись троє мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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На Львівщині – нові жертви чадного газу. Цього разу до лікарні потрапили троє мешканців Стрийського району, серед них – 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у четвер, 13 січня, орієнтовно о 22:00 год. вечора у селі Ходовичі Стрийського району. Тут у приватному житловому будинку на вул. Тараса Шевченка чадним газом отруїлись три людини, в тому числі 2-річна дитина.

Усіх постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували у Стрийську центральну райлікарню. Наразі всі обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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