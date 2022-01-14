92% освітян повністю вакцинувались від коронавірусу, – МОН

Станом на 14 січня в Україні два необхідні щеплення проти коронавірусу отримали більше мільйона працівників освіти. Це становить майже 92% від загальної кількості освітян. Про це в Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

В лідерах вакцинації такі області:

Полтавська – 96,74%,

Дніпропетровська – 96,49%,

Черкаська – 96,02%,

Луганська – 96%,

Донецька – 95,56%.

Найбільше вакцинованих працівників в закладах: спецосвіти – 96,7%; профосвіти – 93,7%; загальної середньої – 92,8%; дошкільної – 90,3%; передвищої – 87,4%; вищої – 82,9%.

За словами міністра, 2,5% працівників закладів загальної середньої освіти досі не вакциновані. При цьому 1,5%, із загальної кількості працівників, має офіційно підтверджені протипоказання.

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Тим часом, 0,6% працівників освіти досі залишаються відстороненими від роботи. Найбільше таких є у Рівненській (290 осіб), Київській (189) та Волинській (154) областях. Наразі, 27,4% закладів загальної середньої освітиперебувають на канікулах, а17 шкіл продовжують працювати дистанційно.

Нагадаємо, на Львівщині станом на початок грудня були вакциновані 65% освітян. Область не входить до лідерів імунізації, проте здобула першість за кількістю працівників шкіл, що мають підтверджені медичні протипоказання до щеплення. Таких освітян є більше тисячі

Як повідомляв Львівський портал, через небажання вакцинуватись від коронавірусу освітян та працівників низки інших сфер відсторонювати від робот (без збереження зарплати) почали з листопада 2021 року. Станом на грудень на Львівщині відсторонили від роботи понад 400 освітян.

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