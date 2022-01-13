На Львівщині судитимуть ще одного «бізнесмена» за підробку covid-сертифікатів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного яворівчанина, який заробляв на виготовленні фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 31-річного мешканця Яворова, який в себе вдома облаштував підпільну типографію і друкував фальшиві сертифікати про вакцинацію від Covid-19. Свої послуги «бізнесмен» надавав в основному перевізникам, які закупляли підробку для своїх пасажирів – українських заробітчан. За кожен документ він заробляв 1000 грн.

Викрили зловмисника торік у листопаді. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили кілька десятків готових підроблених свідоцтв про вакцинацію, порожні бланки, печатки, а також техніку.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Слідство вже завершили, а справу передали до суду. Максимальне покарання, яке чекає на зловмисника, – до 5 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно в Україні винесли перший вирок за підробку covid-сертифікатів. 42-річний мешканець Кривого Рогу отримав два роки тюрми.

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Фото: прокуратура Львівської області