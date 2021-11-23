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Сovid-сертифікат за тисячу гривень: у Яворові викрили підпільну типографію

Ольга Денисяка

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У Яворові на Львівщині викрили підпільну типографію, де друкували фальсифіковані COVID-сертифікати для заробітчан. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 31-річний місцевий мешканець створив у себе вдома підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи – сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які закупляли підробку для своїх пасажирів – українських заробітчан.

За даними поліції, за кожен підроблений документ місцевий мешканець брав близько 1000 гривень.

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Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучено печатки із відтисками від імені лікарів та медичних установ, свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної хвороби, комп’ютерну техніку.

22 листопада зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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