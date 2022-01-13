Яку зарплату пропонують на Львівщині в січні

Станом на середину січня середній розмір зарплати, яку пропонують у вакансіях на Львівщині становить 9100 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

У центрі зайнятості відзначають, що розмір середньої зарплати, зазначеної у вакансіях, зріс за рік з 8 500 до 9 100 гривень.

Впродовж минулого року в області вдвічі зменшилася кількість безробітних та втричі – конкурс на одне вільне місце праці. Якщо станом на 1 січня 2021 року на вакансію претендували дев’ятеро безробітних, то на початку січня 2022 року – троє.

Найбільше вільних місць праці попонують для робітників (65,2%), 25,7% – для службовців, 9,1% – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

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Нагадаємо, в грудні роботодавці на Львівщині пропонували більше сотні вакантних посад із заробітною платою від 20 до 35 тисяч гривень на місяць.

Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.

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