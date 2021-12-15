Робота на Львівщині: де пропонують від 20 до 35 тисяч гривень зарплати

Станом на середину грудня роботодавці на Львівщині пропонують більше сотні вакантних посад із заробітною платою від 20 до 35 тисяч гривень на місяць. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Серед сотні грошовитих вакансій третину пропонують для водіїв, трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, а також машиністів крана, екскаватора, бульдозера або автогрейдера. Усім їм пропонують зарплату розміром 20 тисяч гривень.

На платню у 20 тисяч гривень і більше на Львівщині можуть розраховувати фахівці будівельного профілю, зокрема, монтажники, муляри, бетонярі, лицювальники-плиточники або зварники.

Також від 20 тисяч гривень можуть отримувати забійники, укладальники-пакувальники, оператори автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил, обвалювальники м’яса, різальники скла, друкарі флесографічного друкування, скручувальники виробів кабельного виробництва, механіки.

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Щодо осіб із вищою освітою, то зарплату у 20-30 тисяч гривень в області готові платити шляховому майстру, інженеру з проєктно-кошторисної роботи, інженеру-програмісту, провідному інженеру та людям на керівних посадах із технічною освітою.

Найвищу на Львівщині зарплату, 35 тисяч гривень, пропонують наразі лише на трьох посадах: завідувача лабораторії (сфера сільського господарства), агронома та головного інженера на виробництві (харчова промисловість).

Загалом в області потребують укомплектування 4420 вільних робочих місць і вакантних посад.

Нагадаємо, у жовтні роботодавці на Львівщині шукали близько 6 тисяч працівників. Найбільший попит був у сфері переробної промисловості, де середня платня становила 9,3 тисячі гривень.

Кому на Львівщині найважче знайти роботу, читайте за цим посиланням.

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