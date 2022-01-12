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На Героїв УПА відреставрували старовинну браму

Наталя Дуляба

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Майстри відреставрували ще одну автентичну браму у Львові. Цього разу нове життя дали вхідній брамі у будинку на вул. Героїв УПА, 12. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Йдеться про соснову автентичну вхідну браму, яка була в занедбаному стані. Частини коробки прогнили, а сама конструкція була пошкоджена. Також браму неодноразово перефарбовували, тож аби віднайти її автентичний колір, довелося зняти покриття товщиною близько 8 мм.

Майстри відновлювати тут шипові з’єднання, втрачені елементи решіток, накладні декоративні елементи, механізми закривання та завіси.

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«Брама була дуже пошкоджена. З нею було складно працювати через матеріал – сосну. А через те, що прохід дуже вузенький, були місця, де частини брами виламали. Тобто до оновлення брама повноцінно не функціонувала», – розповів реставратор Олександр Савчук.

Всі роботи обійшлися у 88 130 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини

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