З квітня в Україні плануть дозволити covid-вакцинацію дітей від п'яти років

З квітня в Україні можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише BBC News Україна.

Дозволити вакцинцію дітей від п’яти років в Україні планують, опираючись на досвід інших країн, який свідчить про безпечність імунізації. Однак, Кузн уточнив, що в Європі щеплювати дітей від п’яти років ще не дозволили.

«Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від covid попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня»,– заявив Ігор Кузін.

Наразі в Україні щеплення роблять дітям віком 12-18 років лише за бажанням батьків. Вже вакцинували близько 140 тисяч дітей.

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За словами Кузіна, частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих.

Як повідомляв Львівський портал, щоб отримати щеплення, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Вакцинуватись можна у будь-якому пункті вакцинації, однак перед тим дитину має оглянути лікар.

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