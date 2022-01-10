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З Казахстану вилетів літак з українцями

Ольга Денисяка

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В неділю, 9 січня, зі столиці Казахстану до Києва в вилетів пасажирський літак з 33 українцями. Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За даними міністра, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 і 16 січня.

«Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, речник МЗС Олег Ніколенко запевнив, що українське посольство в Казахстані надає консульську допомогу співгромадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну.

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Як повідомляв Львівський портал, на початку січня у Казахстані почались акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали, є загиблі. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку.

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), об’єднання шести держав колишнього радянського союзу ухвалила рішення про відправлення «миротворчих сил». Зокрема, йдеться передовсім про російських військових.

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