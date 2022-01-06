Масові протести у Казахстані наростають: що відбувається?

На початку січня у Казахстані почались акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали, є загиблі. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку.

З чого все почалось?

2 січня, на Заході Казахстану, відбулись протести у пов’язані із стрибком цін на скраплений газ. Відтак, його вартість зросла майже у 2 рази. 4 січня уряд оголосив про зниження вартості газу, однак масові заворушення не припинились. Протестувальники провели ніч на центральних майданах міст, а півтори сотні із них було затримано. Масові протести охопили всі великі міста Казахстану.

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У мережах поширюється інформація про те, що учасники мітингів вимагають не тільки зменшення ціни на газ, але й відставки президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту, звільнення політв’язнів, проведення вільних виборів та запровадження низки політичних реформ.

Реакція влади Казахстану

Як повідомляють місцеві ЗМІ, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення на два тижні надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати, а згодом і по всій країні. Крім того, він прийняв указ про відставку уряду, а тимчасові обов’язки глави уряду буде виконувати Аліхан Смаїлов. А ввечері, 5 січня, влада розпочала так звану антитерористичну операцію проти власного народу.

Кількість жертв зростає

Вранці, 6 січня кілька бронетранспортерів та військовослужбовці зайшли на головну площу Алмати. Вони взяли в оточення протестувальників. Однак, згодом силовики відступили. За повідомленням ряду ЗМІ, більше тисячі людей вже постраждало, майже половина із них перебуває у лікарні, ще 62 – перебувають в реанімації. Внаслідок сутичок загинуло і 13 поліцейських. Є жертви також серед населення, але точна кількість вбитих мітингувальників не повідомляється.

Росія відправляє свої війська

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), об’єднання шести держав колишнього радянського союзу: Росії, Казахстану, Білорусі, Вірменії, Таджикистану і Киргизстану, ухвалила рішення про відправлення «миротворчих сил». Зокрема, йдеться передовсім про російських військових. Крім того, додатково залучать сили із інших країн договору ОДКБ. Також відомо, що перший літак російських повітряно-десантних підрозділів уже приземлився в Казахстані.

Ізоляція від зовнішнього світу

Станом на сьогодні, всі фінансові організації в Казахстні призупинили свою роботу, тобто усі банки не працюють. Авіасполучення фактично відсутнє. Крім того, відключено Інтернет та частково недоступний мобільний зв’язок. Через це місцеві ЗМІ також призупинили свою роботу.

Як відомо у Казахстані діє режим Нурсултана Назарбаєва, який був президентом майже 30 років. Зараз пост глави держави обіймає його ставленик Касим-Жомарт Токаєв.

Фото із соцмереж

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