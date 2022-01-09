МЗС опрацьовує шляхи евакуації українців з Казахстану

Українське посольство в Казахстані надає консульську допомогу співгромадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

«Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116. Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ», – зазначив він.

Речник МЗС додав, що всі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки.

Він поінформував, що, за попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан – Київ.

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За словами Ніколенка, МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану.

«Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання», – порадив речник МЗС.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення.

«До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні. Водночас головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації», – зауважив Ніколенко.

За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, на початку січня у Казахстані почались акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали, є загиблі. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку.

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), об’єднання шести держав колишнього радянського союзу ухвалила рішення про відправлення «миротворчих сил». Зокрема, йдеться передовсім про російських військових.

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