В Україні можуть скоротити термін дії covid-сертифікатів

Слідом з ЄС Україна готується сокротити термін дії сертифікату про вакцинацію. Covid-документ буде дійсним дев’ять місяців. Про це в етері 1+1 повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Рішення про скорочення терміну дії документу про вакцинацію вже прийняли країни ЄС. В Міністертві охорони здоров’я також готуються ухвалити аналогічне рішення.

Так, зелений covid-сертифікат діятиме не 365 днів, а 270, тобто дев’ять місяців.

«Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев’яти місяців», – повідомила Марія Карчевич.

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Як повідомляв Львівский портал, в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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