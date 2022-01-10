Неповнолітні українці зможуть отримати тисячу за вакцинацію

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму виплати 1 тисячі гривень у межах програми «єПідтримка» для українців віком 12-18 років, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Про це йшлося під час селекторної наради, передає Офіс президента.

«Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Інших деталей в Офісі президента поки не повідомляють.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в межах програми «єПідтримка».

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Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається «єПідтримка». Їх переховують на віртуальну платіжну картку, яку сформувала «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дали чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартувала з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

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