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Біля Стрия чоловік отруївся чадним газом

Ольга Денисяка

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У суботу, 8 січня, в селі поблизу Стрия на Львівщині 52-річний чоловік отруївся чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом трапився близько 14:40 год. в селі Лисятичі Стрийського району. В одноповерховому житловому будинку, ймовірно, чадним газом отруївся 52-річний місцевий мешканець.

Потерпілого в легкому стані госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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